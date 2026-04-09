Atropellada una mujer de 80 años en Sanxenxo
R. P.
Una mujer de 80 años ha resultado herida en un atropello que se produjo en la mañana de este jueves en Sanxenxo. En concreto, el accidente tuvo lugar en un paso de peatones en el lugar de O Vinquiño, en la parroquia de Padriñán, situado frente al supermercado Gadis.
Fuentes municipales confirmaron que la víctima, una vecina de Miraflores, sufrió un golpe en la cabeza. Fue derivada al centro de salud de Baltar para ser atendida de las lesiones.
Por su parte, el conductor asegura que “no la vio, cegado por el sol”, indican las mismas fuentes.
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