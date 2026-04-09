Actores entre 63 y 87 años del Club de Jubilados de Portonovo se suben al escenario

El Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo acogerá el próximo domingo día 12, a las 18:30 horas, dos obras de teatro, ‘El rastrillo solidario’ y ‘O Telexornal’, interpretadas por el grupo de Teatro Maruxía del Club de Jubilados de Portonovo bajo la dirección de Hugo Andrade.

La entrada se podrá adquirir por anticipado en Ataquilla o el propio día con tarjeta por un precio de tres euros. La actuación se enmarca dentro del programa «Sanxenxo no foco» elaborado por la Concejalía de Cultura, dirigida por Xoán Pérez.

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En total serán 16 actores y actrices, de entre 63 y 87 años, los que se suban al escenario para asegurar una tarde de risas y diversión. «Tienen mucho mérito por el trabajo que hay detrás y el tiempo que les dedican cada semana al estudio y luego a la interpretación. La idea es pasárselo bien, reírse y socializar», apunta Hugo Andrade.