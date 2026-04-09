Teatro
Actores entre 63 y 87 años del Club de Jubilados de Portonovo se suben al escenario
El Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo acogerá el próximo domingo día 12, a las 18:30 horas, dos obras de teatro, ‘El rastrillo solidario’ y ‘O Telexornal’, interpretadas por el grupo de Teatro Maruxía del Club de Jubilados de Portonovo bajo la dirección de Hugo Andrade.
La entrada se podrá adquirir por anticipado en Ataquilla o el propio día con tarjeta por un precio de tres euros. La actuación se enmarca dentro del programa «Sanxenxo no foco» elaborado por la Concejalía de Cultura, dirigida por Xoán Pérez.
En total serán 16 actores y actrices, de entre 63 y 87 años, los que se suban al escenario para asegurar una tarde de risas y diversión. «Tienen mucho mérito por el trabajo que hay detrás y el tiempo que les dedican cada semana al estudio y luego a la interpretación. La idea es pasárselo bien, reírse y socializar», apunta Hugo Andrade.
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