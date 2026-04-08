Sanxenxo
Vilalonga aplicará en dos calles la plataforma única
Será en el entorno de la Rúa Aparicio Vilar y de la Rúa dos Grupos Escolares de la parroquia
El Concello de Sanxenxo humanizará el entorno de la Rúa Aparicio Vilar y de la Rúa dos Grupos Escolares con nueva infraestructura subterránea para las redes de electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y saneamiento de pluviales. Asimismo, se ejecutará una nueva pavimentación en plataforma única, diferenciando las superficies mediante materiales distintos según su uso, ya sea para tránsito peatonal o tráfico rodado. Esta diferenciación se reforzará mediante la colocación de elementos urbanos, como bolardos, que permitirán delimitar y organizar los distintos usos del espacio mejorando la seguridad vial.
Las redes de abastecimiento y saneamiento existentes han sido renovadas recientemente, por lo que únicamente se realizarán sobre ellas las acometidas a cada vivienda y algunas intervenciones puntuales necesarias para su adaptación a las nuevas instalaciones. La actuación, que amplía la renovación de la Plaza Pública y el nuevo centro socioeducativo As Lagoas, tendrá un coste de 225.149,55 euros.
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