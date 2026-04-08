Tres colegios, en la Olimpiada de Biología

El reloj de la iglesia de Santo Tomás, en Caldas de Reis, ha sido mejorado con iluminación. El alcalde, Jacobo Pérez, ha explicado que el elemento histórico, que fu arreglado el pasado mes de octubre, podrá ser disfrutado también durante la noche, ya que sus esferas iluminarán la noche caldense.

Los CPI Don Aurelio de Cuntis y Domingo Fontán de Portas y el SEK Atlántico de Poio son los tres centros de la comarca que participarán en la I Olimpiada de Bioloxía da ESO en Galicia. Convocada por el Colexio Oficial de Biólogos, en su primera convocatoria participarán 593 estudiantes de 45 centros.