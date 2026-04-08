El Sergas ya trabaja en el montaje de los equipos interiores del Gran Montecelo

Aunque no hay cambios en el calendario ya conocido para la puesta en marcha de Radioterapia, el Gran Montecelo sí sigue dando pasos en una fase menos visible, pero decisiva: la del equipamiento interior. Eso es lo que quiso subrayar el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, al explicar que, con la obra del hospital único ya prácticamente rematada, el movimiento se concentra ahora en la llegada e instalación de tecnología y material sanitario dentro del edificio. Esa fase encaja con el proceso de dotación que la Xunta viene tramitando para el hospital, con una inversión inicial anunciada de 30 millones de euros en equipamiento electromédico, alta tecnología y mobiliario clínico.

Según indicó, desde fuera puede dar la impresión de que no hay novedades, pero la actividad sigue siendo intensa en el interior de las instalaciones. La construcción está «al 99 y muchos por ciento», señaló, y el trabajo se centra ahora en montar una parte especialmente compleja, porque exige licitaciones, adjudicaciones, suministro e instalación progresiva de equipos.

Entre los procedimientos ya difundidos figuran contratos para dotar al hospital de nuevo material electromédico y de alta tecnología, incluida la licitación de 251.438 euros para el Servicio de Radiofísica y otras adjudicaciones posteriores para incorporar equipamiento especializada al complejo.

Así lo transmitió Flores en el transcurso de una visita institucional junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, de las nuevas instalaciones de la base medicalizada del 061 de Pontevedra, que ha culminado una reforma integral impulsada por la Xunta, con una inversión de 100.000 euros y la cesión de un local anexo para ampliar y redistribuir espacios. La actuación permitió ganar dos habitaciones, un nuevo almacén y otro vestuario, además de reforzar la capacidad eléctrica, incorporar iluminación led, renovar mobiliario y mejorar tanto la sala de estar y el office como la zona exterior de lavado y desinfección del material sanitario de la ambulancia.

La Xunta defiende que las obras permiten contar con una base más funcional, confortable y eficiente para los seis médicos, nueve enfermeros y trece técnicos de emergencias sanitarias que prestan servicio en ella, además del personal residente en formación.

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Durante la visita a las instalaciones, Gómez Caamaño se refirió también a la publicación en el DOG de la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, que amplía la protección frente a agresiones a todo el personal sanitario, incluye nuevas formas de violencia como la digital y prevé sanciones específicas por ataques a técnicos de emergencias y del 061.