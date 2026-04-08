La señalización se mejora en el vial de desvío por el cierre parcial de la PO-308

El tramo de la PO-308 entre A Barca y Casal de Ferreirós, en Poio, vuelve a contar con un único carril de circulación, tras el «parón» de las obras de humanización de ese vial durante la Semana Santa. Durante unos diez días, la carretera autonómica recuperó los dos carriles habituales en la Avenida de la Barca, periodo que aprovechó el Concello de Poio para llevar a cabo trabajos de mejora en la señalización horizontal de la calle José Pernas Peña.

Los desvíos por A Caeira se activaron ayer tras la Semana Santa. | RAFA VÁZQUEZ

Esta vía funciona como desvío alternativo durante las obras de la Avenida de la Barca, desvío para los turismos que desde ayer «está ya operativa con total normalidad», según el Concello. En concreto, se procedió al pintado de todos los pasos de peatones «con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad de la ciudadanía», añade el gobierno local.

Desde ayer, el carril de Pontevedra a Poio permanece cerrado y hay que desviarse por Campañó o A Caeira, lo que ha incrementado el tráfico y las molestias por esos viales alternativos. El Concello subraya que «los vehículos de mercancías ya deben realizar el desvío desde la carretera de Vilagarcía por el polígono de O Vao, evitando así la zona da Barca y de A Caeira», con el aviso de que «el incumplimiento de las prohibiciones establecidas conllevará sanciones». Todo apunta a que este plan de tráfico permanecerá ya vigente hasta el final de las obras, que se estima para el verano.

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Esta actuación en A Barca corresponde a la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308. Entre las actuaciones que se ejecutan se incluyen la ampliación de las aceras (con un mínimo de 2,5 metros), la instalación de elementos de calmado del tráfico, la mejora de los servicios urbanos, nuevo mobiliario público, zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida».