Comercio
A Seca acoge desde el viernes una nueva edición de PoioMostra
A Seca se prepara para acoger este fin de semana una nueva edición de PoioMostra, que llega ya a su tercera convocatoria. Desde el viernes y hasta el domingo, este espacio se convertirá en un punto de encuentro entre empresas y público, con un recinto acondicionado con carpa y con el cartel de «completo».
Con la organización del Concello y la asociación empresarial EnPoio, contará con la participación de cerca de 40 comercios y concesionarios, que mostrarán una amplia y variada oferta de productos y servicios. Moda, complementos, alimentación, muebles, decoración o jardinería serán algunos de los sectores representados en la cita.
En la zona exterior se habilitará una exposición de vehículos de ocasión y seminuevos de distintas marcas, favoreciendo el contacto directo entre profesionales del sector y potenciales compradores.
La entrada será gratuita durante todo el fin de semana. El horario de apertura será el viernes de 16.00 la 21.00 horas; el sábado de 11.00 la 14.00 y de 16.00 la 22.00 horas; y el domingo de 11.00 la 14.00 y de 16.00 la 21.00 horas.
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