San Xulián insta al Concello de Marín a explicar el plan de basuras en la cantera de Pardavila

Un grupo de vecinos de San Xulián y Pardavila se concentró este miércoles a las puertas del Concello de Marín en la primera de las movilizaciones de esta plataforma contra los planes de la empresa de limpieza del municipio. Los afectados se oponen al uso de la antigua cantera de Pardavila como base de operaciones de la concesionaria. La Plataforma Veciñal de San Xulián asegura que repetirán la concentración«mil veces» hasta que el gobierno local ofrezca explicaciones sobre este plan.

Se quejan de que hasta ahora nadie se ha dirigido a ellos para dar explicaciones. En la protesta contaron con el apoyo de los dos grupos de la oposición, PSOE y BNG en su rechazo «a la pretensión de instalación de un aparcamiento, taller, lavadero de camiones y punto limpio municipal» en esa ubicación, «a apenas 50 metros de viviendas».

El colectivo alerta de que «la localización propuesta resulta totalmente inadecuada, al tratarse de una parcela ubicada en suelo rústico de uso dotacional, en un entorno rural habitado y muy próximo la viviendas». La plataforma apunta que «la instalación se pretende situar a 25 metros de un curso fluvial, a apenas 50 metros de viviendas y frente a una parada de autobús escolar», por lo que señala que «suscita serias dudas de legalidad urbanística, ambiental y sanitaria».

Al respecto, hace referencia a normativa como «la Lei do Solo de Galicia, relativa a los usos permitidos en suelo rústico, la Lei de Augas por la cercanía al curso fluvial y el riesgo de vertidos., la de Ruidos, por la cercanía de las viviendas a una instalación con tráfico constante de camiones y actividad mecánica., la ley de residuos y suelos contaminados, por la presencia de un punto limpio y almacenamiento de residuos, y la de evaluación ambiental, que podría obligar a un estudio de impacto ambiental previo».

Insisten los afectados en que «la actividad prevista podría generar ruidos, vertidos contaminantes, manipulación de residuos, proliferación de roedores e insectos en la zona y un incremento significativo del tráfico pesado, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de los vecinos y sobre el medio natural».

«Desde la Plataforma Veciñal consideramos que no es razonable situar una infraestructura de este tipo en una parroquia rural habitada, existiendo alternativas mucho más idóneas», explican los vecinos, que recuerdan que «la propia empresa dispone actualmente de una nave en el polígono industrial de Barro, una zona industrial preparada para este tipo de actividad y lejana de las viviendas».

Noticias relacionadas

Por todo esto, «manifestamos nuestro rechazo frontal a la instalación de esta infraestructura en la cantera de Pardavila y esperamos de los responsables políticos municipales a defensa de los intereses vecinales».