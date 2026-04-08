Proyectos deportivos innovan en la ciudad
Quince startups del ámbito deportivo presentarán este miércoles en Pontevedra sus proyectos para optar al programa de aceleración de la Business Factory Sport, la aceleradora gallega del sector. La jornada, en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, incluirá además una mesa redonda y un espacio de networking.
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