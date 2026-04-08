Programan dos días de cortes de luz en el centro de Pontevedra por obras en varios transformadores

Actuaciones de mejora y mantenimiento en transformadores de la zona provocan desde las 8.00 horas de este miércoles cortes puntuales de luz en varias calles del centro de Pontevedra, según ha informado la empresa Fenosa, que ha colocado carteles en los portales de los edificios afectados.

Estos trabajos se prolongan toda la jornada de este miércoles y hasta las 15.30 horas del jueves, según las previsiones de la compañía.

Unos operarios trabajan en la calle Lepanto / Gustavo Santos

Los primeros cortes han sido muy breves, de pocos minutos, pero periódicos a lo largo de la mañana en las calles Altamira, Benito Corbal, Isidoro Millán, Lepanto, Perfecto Feijóo, San Antoniño y Plaza de Barcelos.

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La empresa insiste en que "son dos días de trabajo, pero los clientes solo serán afectados con cortes puntuales", que en algún caso podrían llegar a los 20 minutos.