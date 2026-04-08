El PP de Pontevedra pide los informes técnicos del desprendimiento del techo del Teatro Principal

El PP local reclama los informes técnicos sobre el desprendimiento del techo del Teatro Principal. La concejala Silvia Junco ha recordado que, tras el accidente, que dejó cinco heridos y obligó a trasladar a tres personas al hospital ya pidió esa documentación "para conocer con detalle las causas del suceso y evaluar el estado real del edificio municipal".

En concreto pedía los informes técnicos correspondientes a las inspecciones técnicas realizadas durante el período 2020-2025, incluyendo las revisiones y catas efectuadas, así como los relativos al mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios, en particular, de los extintores.

“Desde el PP llevamos años denunciando el estado deplorable de las instalaciones del Teatro Principal con graves problemas de humedades, butacas rotas, baños cerrados o falta de accesibilidad universal y considera "inaceptable" que el Concello "no tomase ninguna medida y ahora nos oculte información"”, ha lamentado Junco.

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El PP de Pontevedra se niega a asumir que lo ocurrido quede en una explicación genérica de un ‘vicio oculto’ del concejal de Cultura Demetrio Gómez, el día en el que anunció que el Teatro permanecerá cerrado, como mínimo, hasta después del verano: “Exigimos conocer qué revisiones se realizaron, con qué alcance y por qué no se detectó el problema del falso techo a tiempo. Si todo está en orden, no entendemos por qué se niegan a entregarnos los informes. Y si no lo está, la oposición y los pontevedreses tenemos derecho a saberlo para exigir responsabilidades”, ha sentenciado.