El Pontevedra renuncia a la tercera plaza tras la derrota ante el Arenas (1-0)

El Pontevedra cedió un empate en la recta final del partido aplazado ante el Arenas Club. En un encuentro que se disputó durante 80 minutos sin ninguna ocasión de verdadero peligro, el solitario tanto de Julen Lartitegi le bastó a los rojinegros para arrebatarle los tres puntos al conjunto dirigido por Rubén Domínguez.

Vascos y gallegos comenzaron, como era de esperar, con mucha intensidad y respeto hacia el rival que tenían enfrente. Ambos eran conscientes de que esta “bala extra” podía actuar como una inyección de puntos en el tramo definitivo de la Primera Federación.

A falta de siete finales para la conclusión de la competición, el duelo aplazado correspondiente a la jornada 28 cobró vital importancia en una clasificación que compacta a nueve equipos en apenas tres puntos en la zona noble.

Sin embargo, las ganas de las dos escuadras no fueron suficientes para generar fútbol durante los primeros 45 minutos. Entre ambos sumaron dos tiros a puerta en el primer tiempo, repartiéndose también la posesión de la pelota. Una primera parte de igualdad máxima, sin peligro para ninguno de los guardametas.

Tras el paso por vestuarios, el segundo acto se preveía en una tónica similar. Y, en efecto, la dinámica se replicó. Ante esta situación y en ausencia del más mínimo atisbo de cambio, Rubén Domínguez trató de agitar el encuentro realizando cuatro cambios de golpe: Luisao, Bosch, Alain y Alberto Gil saltaron al verde.

No obstante, el choque continuó en la misma línea, dejando entrever que rojinegros y granates —hoy de blanco— daban como bueno el punto logrado. Una de las más claras de la contienda llegó precisamente de los cambios del conjunto local. Tras un gran centro de Lartitegi, el recién entrado Bazaga no pudo conectar al cien por cien con el esférico, y la ocasión se fue al limbo.

El propio Lartitegi, que fue el futbolista que revolucionó el choque, no desaprovecharía su segunda oportunidad de cara a puerta. A falta de diez minutos para el pitido final, el cedido por el filial del Alavés se sacó un derechazo desde la frontal tras romper a Garay para abrir la lata. Nada pudo hacer un Edu Sousa que volvía a la titularidad más de tres meses y medio después.

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Así, los lerezanos dejaron escapar un valioso punto en el tramo final del partido. Y es que ese punto catapultaba a los de Rubén Domínguez a la tercera plaza, pero, tras la derrota, el Pontevedra afrontará la próxima jornada desde el séptimo puesto de la Primera Federación, fuera de los puestos de playoff.