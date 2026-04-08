Un «parcheado» que no es suficiente

Primero fue el Concello el que elevaba una queja formal a UDF Distribución. Después fue la Diputación la que amenazaba con cuantiosas multas si no se reparaban los daños. Ambas administraciones reaccionaban con cierto retraso a las quejas que desde hace meses lanzar los vecinos por las interminables obras de soterramiento de una linea eléctrica entre Mourente y Tomeza, que afecta a calles como la avenida de Lugo, Virxinia Pereira, Conde Bugallal y la carretera que sirve de acceso a esta última parroquia.

Tras estos avisos, la empresa respondió ayer que «mantenemos una relación habitual con las administraciones y, como siempre, atendemos y respondemos a sus requerimientos por los canales oficiales. En este caso, el asunto se está tratando directamente con la Diputación de Pontevedra y se remitirá un cronograma detallado de los trabajos pendientes para arreglar el tramo de carretera»

Añade que «los trabajos se han visto retrasados por las intensas lluvias registradas entre diciembre y febrero, que han dificultado las labores de asfaltado».

Las zanjas, excavaciones y demás trabajos necesarios para enterrar tres kilómetros de cableado provocaron muchas molestias y cortes de tráfico durante la ejecución, pero una vez acabadas, la mayor parte del pavimento presenta un deterioro muy notable. La empresa adjudicataria aplicó «parches» parciales en algunos tramos, como ocurre en la carretera de Tomeza, pero esos arreglos son totalmente insuficientes, como se pudo comprobar esta pasada Semana Santa, con cientos de peregrinos sorteando los daños.

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Más de un año después del inicio de las obras, a principios de 2025, el Concello lanzaba en marzo pasado una queja ante UDF Distribución. La comisión de Urbanismo adoptó un acuerdo unánime en la que se formula esta queja formal por el retraso de las obras, junto a una exigencia para que finalicen lo antes posible. Esta misma semana, la Diputación requería a la misma empresa la reparación inmediata de los daños causados en la carretera provincial EP-0002, O Marco-Tomeza-Figueirido y daba un plazo de 15 días para corregir la situación y restituir la carretera a su estado anterior. De no hacerlo las multas podrían situarse entre 25.000 y 250.000 euros.