El municipio superó el año pasado los 1.150 kilos de envases de vidrio recogidos

Ecovidrio, que gestiona la recogida selectiva de los envases de vidrio desde el origen, ha dado a conocer los resultados de reciclaje en Galicia en 2025. En el pasado ejercicio, la recogida selectiva de este material alcanzó las 44.869 toneladas, lo que supone un descenso del 4,6% respecto al año anterior, marcado por la contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso de en torno al 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados.

Sin embargo, en la ciudad de Pontevedra se registró el fenómeno contrario y se rondó un total de 1.150.000 kilos en todo el año, casi un 6% más que en 2024 y lo que supone una media de unos 14 kilos por habitante.

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Esta algo por debajo de la media gallega ya que cada ciudadano de Galicia depositó 16,5 kilos en el contenedor verde. Por provincias, A Coruña, con 16,5 Kg/habitante, lideró la aportación ciudadana a la recogida selectiva de envases de vidrio en la región, seguida de Pontevedra (15,5), Ourense (14,4), y Lugo (14). Además del aumento del 5,7% en la ciudad del Lérez, también creció en Lugo (un 3,9%), que posiciona a ambas entre las diez capitales de provincia con más incremento en España pese a la caída en los niveles de consumo.