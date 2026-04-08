Reciclaje
El municipio superó el año pasado los 1.150 kilos de envases de vidrio recogidos
Está entre las diez capitales de provincia de España con más aumento de material depositado
N. D.
Ecovidrio, que gestiona la recogida selectiva de los envases de vidrio desde el origen, ha dado a conocer los resultados de reciclaje en Galicia en 2025. En el pasado ejercicio, la recogida selectiva de este material alcanzó las 44.869 toneladas, lo que supone un descenso del 4,6% respecto al año anterior, marcado por la contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso de en torno al 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados.
Sin embargo, en la ciudad de Pontevedra se registró el fenómeno contrario y se rondó un total de 1.150.000 kilos en todo el año, casi un 6% más que en 2024 y lo que supone una media de unos 14 kilos por habitante.
Esta algo por debajo de la media gallega ya que cada ciudadano de Galicia depositó 16,5 kilos en el contenedor verde. Por provincias, A Coruña, con 16,5 Kg/habitante, lideró la aportación ciudadana a la recogida selectiva de envases de vidrio en la región, seguida de Pontevedra (15,5), Ourense (14,4), y Lugo (14). Además del aumento del 5,7% en la ciudad del Lérez, también creció en Lugo (un 3,9%), que posiciona a ambas entre las diez capitales de provincia con más incremento en España pese a la caída en los niveles de consumo.
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