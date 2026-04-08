Más de mil personas en el área de Pontevedra-O Salnés con párkinson: «Ahora hay pacientes que llevan 30 años diagnosticados»

El párkinson dejará este año de concentrarse en una sola fecha para ocupar todo el mes de abril. La Asociación Parkinson Provincia de Pontevedra (Apropark) ha repartido su programación en varias jornadas consecutivas con el objetivo de «explicar la enfermedad desde un enfoque amplio, práctico y pegado a la vida diaria de los pacientes», explica su presidenta, Begoña Cerqueiro.

El programa central se desarrollará los días 8, 15, 22 y 29 de abril, siempre a las 17.00 horas en la sala de conferencias de Afundación Abanca de Pontevedra, con sesiones dedicadas a la fisioterapia, la nutrición y la deglución, el diagnóstico y la atención al bienestar emocional.

La decisión de extender las actividades responde a que el párkinson no se reduce ni al temblor ni a una imagen única de vejez y dependencia. En el área sanitaria hay al menos mil diagnosticados y, según Cerqueiro, en la provincia de Pontevedra se llega a unas 3.000 personas, una cifra que aumenta sobre todo porque la esperanza de vida es mayor y los pacientes viven más años con la enfermedad. «Antes una persona con párkinson tenía un tiempo mucho más limitado de vida. Ahora hay pacientes que llevan más de treinta años diagnosticados», señaló.

Ese cambio ha ido acompañado de la derivación más temprana a las asociaciones. La presidenta de Apropark asegura que los servicios de neurología remiten cada vez antes a los pacientes a este tipo de recursos, algo que la entidad considera «decisivo», ya que, cuanto antes se empiece con el tratamiento terapéutico, «mucho mejor es la respuesta», resumió. No se trata de una cura, porque el párkinson sigue sin tenerla, pero sí de ganar tiempo, autonomía y calidad de vida.

Cuanto antes se empiece con el tratamiento terapéutico, «mucho mejor es la respuesta» / FdV

La enfermedad, además, es bastante más compleja de lo que suele imaginarse. A los síntomas motores más conocidos —temblor, rigidez, lentitud o problemas de equilibrio— se suman otros menos visibles, como trastornos del sueño, depresión, disfagia, estreñimiento o dificultades cognitivas en algunos casos. También hay un componente social que suele pasar desapercibido. «En el párkinson hay un alto grado de aislamiento social», advirtió Cerqueiro, que describe cómo muchos pacientes tienden a retraerse y a ocultar el diagnóstico.

Ahí es donde la entidad intenta intervenir con un abordaje integral. Su trabajo diario incluye fisioterapia individual y grupal, ejercicio terapéutico, logopedia, estimulación cognitiva y apoyo psicológico para pacientes y familiares, además de formación específica para cuidadores.

La asociación participa también en estudios en colaboración con la Universidade de Vigo para medir el impacto real de distintos ejercicios y terapias, desde el trabajo en suelo hasta la realidad virtual, el agua o el pilates. «Lo que queremos son resultados empíricos, saber qué funciona mejor y en qué estado de la enfermedad», explicó.

XV Jornadas sobre la Enfermedad de Parkinson

Ese enfoque integral es precisamente el que articula las XV Jornadas sobre la Enfermedad de Parkinson, bautizadas como «Abordaje 360º». La primera sesión será esta tarde sobre la fisioterapia activa y los falsos mitos sobre la enfermedad. El próximo miércoles se hablará de nutrición y deglución; el 22 de abril, de diagnóstico y Parkinson avanzado, con participación de especialistas en trastornos del movimiento del área sanitaria Pontevedra y O Salnés; y el día 29, será el turno de aspectos menos atendidos, como la salud de los pies y el impacto emocional.

La programación se completa con actividades de calle para sacar la enfermedad del ámbito clínico y llevarla al espacio público. Habrá mesas informativas y de cuestación en Pontevedra y Bueu, además de una andaina solidaria este sábado, coincidiendo con el Día Mundial del Parkinson, que partirá del Concello de Bueu y concluirá con la lectura de un manifiesto.

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Detrás de todo ello hay una idea que la asociación repite como mensaje principal. Y es que, frente a una enfermedad todavía rodeada de tópicos, la información y la actividad importan. «El párkinson no te hace menos persona», defendió la presidenta. Y añadió una segunda clave que resume el espíritu de estas jornadas: «No tiene cura, pero sí tiene tratamiento y podemos tener una muy buena calidad de vida durante bastante tiempo».