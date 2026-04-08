Más de mil participantes se darán cita el 26 de abril en el Encuentro de Palilleiras Cidade de Pontevedra

El Recinto Ferial de Pontevedra acogerá el domingo 26 de abril la decimoctava edición del Encuentro de Palilleiras Cidade de Pontevedra, una cita que reunirá a más de un millar de participantes.

Detrás de este evento está la labor de la Asociación de Palilleiras A Fieitiña, que desde el año 2004 trabaja en la divulgación y preservación del encaje tradicional gallego.

Cursos, conferencias, exposiciones y visitas a centros especializados forman parte de una actividad que culmina cada año en este encuentro, al que suelen asistir más de 1.400 palilleiras.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, ha destacado este miércoles "la relevancia" del evento durante su presentación, señalando que "es el mayor del Estado y, desde luego, el mejor organizado".

La programación arrancará el viernes 24 de abril con la inauguración de la exposición 'Desde antes hasta después', a las 20.00 horas. La muestra, obra del profesor pontevedrés Mario Gallego Rei, recoge más de 35 años de investigación alrededor del encaje y permitirá al público hacer un recorrido por la evolución de esta artesanía.

Almohadas, palillos, picadillos y piezas de encaje convivirán con herramientas tradicionales que ya forman parte de la memoria del oficio. La exposición podrá visitarse también el sábado en horario de mañana y tarde.

El encuentro funciona, además, como un pequeño congreso en el que el intercambio de conocimientos resulta fundamental para garantizar la pervivencia de esta tradición. En esa línea, el sábado a las 19.00 horas se celebrará una charla a cargo de Alicia Sevilla, quien abordará el perfeccionamiento de los inicios y finales en el encaje de bolillos.

Ya el domingo, entre las 10.00 y las 19.00 horas, se desarrollará el encuentro propiamente dicho, que en esta edición girará alrededor de la música, en sintonía con el tema elegido este años en el Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

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La alta demanda ha obligado a la organización a cerrar las inscripciones semanas antes del evento. Así lo ha explicado la presidenta de A Fieitiña, Esperanza Marín, quien ha subrayado la importancia de "garantizar una atención de calidad con espacios adecuados para trabajar, comodidad para las participantes y condiciones excelentes tanto para el público como para los puestos de venta".