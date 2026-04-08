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A Lama

Mejoran la iluminación del pabellón municipal

R. P.

Pontevedra

El Concello de A Lama ha mejorado la eficiencia energética del alumbrado del pabellón municipal, además del sistema de agua con una ayuda de más de 65.000 euros de la Xunta que permitió sustituir las antiguas luminarias por nuevos puntos de led de bajo consumo.

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