Emergencias
Marín amplía la red de desfibriladores en tres instalaciones
El Concello de Marín ha incorporado nuevos desfibriladores a la piscina municipal, al SEI San Narciso y al IES Illa de Tambo, en una medida con la que refuerza la cobertura de estos dispositivos en espacios públicos del municipio. El concelleiro de Deportes, Antonio Traba, destacó que se trata de un elemento «fundamental» ante una emergencia cardíaca, al poder resultar decisivo en los primeros minutos de atención.
Con esta entrega, el municipio amplía una red que ya estaba presente en los pabellones de A Raña, O Sequelo y A Cañota, así como en el estadio de San Pedro, y que seguirá creciendo en próximas fechas con su llegada al IES Mestre Landín y al CEIP da Laxe. El Concello recuerda además que los desfibriladores externos automáticos pueden ser utilizados incluso por personas sin formación sanitaria, ya que permiten actuar con rapidez para ayudar a restablecer el ritmo cardíaco mediante una descarga controlada.
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