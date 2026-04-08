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Feria de minerales para este fin de semana

El Centro Comercial A Barca acogerá durante este fin de semana la I Feira de Minerais de Pontevedra. El certamen contará con la exposición de minerales, fósiles, gemas y diferentes piezas de joyería. Los materiales expuestos en la muestra estarán también a a la venta en horario de 10.00 a 21.00 horas.

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