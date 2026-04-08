Dos detenidos por llevar más de 6.000 euros en cocaína en su coche en Pontevedra

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 48 y 42 años, ambos vecinos de Pontevedra, tras encontrar en el coche en el que viajaban más de 6.000 euros en cocaína. A los arrestados, que están investigados por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, los agentes les dieron el alto en un control policial establecido en el kilómetro 1,300 de la carretera PO-11.

La actitud «inusual» que, según la Guardia Civil, mostraron los dos ocupantes del coche cuando fueron identificados hizo sospechar a las autoridades. Así, tras un registro superficial, los agentes localizaron en la cartera del conductor un envoltorio plástico con una sustancia blanquecina.

Después de este hallazgo, al revisar el resto del coche, encontraron un paquete envasado al vacío que estaba oculto detrás del asiento del copiloto. Al comprobar el contenido de ambos envoltorios, la patrulla policial verificó que se trataba de más de 100 gramos de cocaína.

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Las diligencias contra los dos detenidos han sido remitidas a la sección de instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Pontevedra. Los arrestados tendrán que comparecer ante este tribunal cuando sean requeridos por la autoridad judicial.