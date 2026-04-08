Detenidos dos hermanos por una violenta pelea en su casa en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a dos hermanos como presuntos implicados en una violenta pelea entre ellos. Están acusados de delitos de lesiones después de protagonizar una fuerte reyerta y agresión mutua de madrugada en un edificio situado en el centro de la ciudad.

Ocurrió sobre las cinco de la madrugada del pasado Viernes Santo, 3 de abril, cuando los agentes se desplazaron al inmueble tras la llamada de una vecina que alertaba de la presencia de fuertes gritos y ruidos procedentes de una de las viviendas, según ha informado este miércoles el Concello.

Al acceder al edificio, los agentes localizaron en el relleno de las escaleras a uno de los implicados. Según la información municipal, el hombre se encontraba en un estado de grave alteración y actitud agresiva, presentando un corte en la ceja izquierda, así como los labios y una oreja ensangrentados.

Simultáneamente, otra patrulla accedió al interior del domicilio para evaluar la situación. Allí encontraron al otro hombre implicado, que también presentaba lesiones derivadas de la disputa: un fuerte golpe en el ojo, inflamación en el hombro y otro golpe en la rodilla.

Según el relato del segundo, su hermano, sobre el cual consta en vigor una pena privativa de libertad de localización permanente, había irrumpido en su habitación rompiendo todo a su paso. Los efectivos policiales comprobaron que la estancia había quedado totalmente destrozada, con muebles rotos, ropa esparcida y la televisión tirada en el suelo.

En el interior de la vivienda también se encontraba en ese momento un familiar quien manifestó que había tenido que quedar cerrado en su cuarto paralizado por el miedo ante la magnitud de los golpes y los gritos que escuchaba.

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Tras evidenciar una agresión mutua en la que ambos hermanos acabaron con lesiones considerables, se procedió a la detención de los dos implicados.