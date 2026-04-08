Denuncian un vertido continuo y directo de aguas fecales al río Gafos de Pontevedra

La asociación Vaipolorío ha denunciado oficialmente al 112 y a Augas de Galicia el vertido directo de aguas fecales al río Gafos en las inmediaciones de la estación de autobuses. En el margen derecho del cauce hay un colector de fecales, a 25 metros río abajo de la Ponte do Couto, que lleva tiempo realizando el vertido sin filtro.

A día de hoy es más escandalosa esta situación porque el colectivo ecologista ha recuperado ese tramo de paseo entre el histórico puente y la calle Josefina Arruti, por lo que han sido numerosos los ciudadanos que pasan por el camino que lo han denunciado informalmente, ya que las aguas son visiblemente turbias.

Esa canalización fue hecha en la década de los años 80 por el margen del río sin ningún tipo de estudio arqueológico previo y sin tener en cuenta que se trata de un espacio natural, por lo que Vaipolorío pide que se desvíe su trazado, por ejemplo, por la calle Ramón Otero Pedrayo, que discurre paralela al curso del agua. De este modo se alejaría de una zona natural y patrimonial sensible. Hay que recordar, asimismo, que el colectivo ecologista aboga por la recuperación de la Ponte do Couto, de posibles raíces romanas, que se está, literalmente, cayendo tras décadas de degradación por el paso de vehículos pesados de un asentamiento chabolista ya eliminado.

Árboles caídos sobre el cauce del río Gafos en las inmediaciones de la estación. / FdV

Por otro lado, también es necesario retirar numerosos árboles caídos sobre el río en ese tramo, así como restos de chatarra de gran tamaño que todavía siguen en la zona como "herencia" del poblado. Se apela para ello a la colaboración de las administraciones, ya que los voluntarios de Vaipolorío no pueden asumir esa carga físicamente.

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No es, sin embargo, el único tramo del río Gafos con maleza y troncos entorpeciendo el paso y atravesados en el cauce, también en el que va desde el albergue de Peregrinos a Tomeza, parte del Camiño de Santiago, se da esta situación, lo que despierta las críticas de peregrinos y vecinos que pasean por este enclave de interés natural.