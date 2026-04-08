Curso de la UNED sobre la Constitución
Un taller para acercarse a la poesía escrita por mujeres abrirá mañana la segunda edición de Mulleres de Palabra(s) en Pontevedra. La actividad, impartida por Dores Tembrás tendrá cuatro sesiones los jueves de abril. Ofrece 25 plazas y mantiene abierta la inscripción por correo electrónico.
Un curso de 30 horas sobre Constitución, administración pública, transparencia y buen gobierno se impartirá en Pontevedra del 13 de abril al 8 de mayo. La formación, organizada por la UNED y abierta a opositores y profesionales, podrá seguirse de forma presencial u online y otorgará 1,5 créditos ECTS.
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