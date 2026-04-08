La Copa de España femenina sigue creciendo en Pontevedra y reunirá a 445 ciclistas

Pontevedra volverá a convertirse este domingo en uno de los principales escaparates del ciclismo femenino español con la disputa de una nueva prueba de la Copa de España femenina, una cita ya consolidada en el calendario estatal y que este año alcanzará cifras de récord. Serán 445 corredoras de distintas categorías y 27 nacionalidades las que tomarán la salida en una jornada que se desarrollará entre Pontevedra y Marín desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde.

La carrera, organizada por la empresa Noco, repetirá el recorrido de la pasada edición y mantendrá la subida de A Porteliña como uno de los puntos decisivos del trazado. Participarán ciclistas de las categorías cadete, júnior, élite-sub 23 y máster, en una prueba que en los últimos años se ha convertido en «una plataforma de lanzamiento para corredoras que hoy compiten en las grandes vueltas del calendario internacional», sostienen desde la organización.

El crecimiento de la cita queda reflejado especialmente en la categoría cadete, que reunirá a 165 participantes, una cifra poco habitual en el ciclismo femenino de base. El organizador, Serafín Martínez, destacó durante la presentación el salto que ha dado la prueba: «Estamos encantados porque este año rozamos el récord de inscripciones y contamos con muchísimos equipos de fuera, incluso con la selección portuguesa». En la misma línea, añadió que el objetivo sigue siendo «darles a las chicas la oportunidad de disfrutar de una prueba de este nivel y seguir haciendo crecer la carrera».

En el plano deportivo, la prueba contará con nombres destacados como Alina Abramenka, ganadora el pasado año en Pontevedra; Yelizaveta Sklyarova, actual líder de la categoría élite-sub 23; o Raquel Queirós, que competirá con el club local Farto. También aparece entre las ciclistas a seguir la compostelana Alejandra Neira, campeona de España júnior contrarreloj y una de las corredoras con mayor proyección del panorama nacional.

El director técnico de la Federación Galega de Ciclismo, Jacobo Bouza, no escatimó elogios hacia ella: «Es una de las corredoras gallegas a las que hay que prestar más atención y una de las grandes promesas del ciclismo internacional». Sobre el crecimiento del evento, subrayó además que el pelotón cadete presenta «números prácticamente de pelotón profesional».

La cita tendrá además un marcado carácter internacional. Varias corredoras del Team Oiense, entre ellas dos ciclistas cubanas y una alemana, afrontarán en Pontevedra su primera participación en la Copa de España. «Es una buena oportunidad para demostrar nuestro talento», señalaron durante el acto.

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Con seis ediciones consecutivas, la carrera pontevedresa se ha asentado como una de las referencias del calendario nacional y como un reflejo del crecimiento que vive el ciclismo femenino.