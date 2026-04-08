Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ultimátum de TrumpRoberto Verino vendeEstación Guixar VigoArchivo Denuncia ViilaresArtemis cara oculta LunaHuelga Controladores AéreosJuicio Ábalos, Koldo y AldamaFriburgo-Celta
instagramlinkedin

Movimiento vecinal

Concentración en Marín contra el proyecto de Urbaser

R. P.

Marín

La Plataforma Veciñal de San Xulián ha convocado para hoy, miércoles, una concentración contra la pretensión de Urbaser de instalar en la antigua cantera de Pardavila un aparcamiento, un lavadero y un taller para camiones de la basura, además de un punto limpio. La protesta llega después de varias semanas de creciente oposición vecinal a una actuación que se considera incompatible con un entorno rural habitado y demasiado próxima a las viviendas, en un conflicto abierto en torno a la base logística ligada al nuevo servicio de recogida de residuos de Marín adjudicado a la compañía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents