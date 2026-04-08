Campus
La carrera de la aceleradora del deporte selecciona 15 finalistas
Entre los elegidos hay seis proyectos innovadores pontevedreses
La Business Factory Sport, la aceleradora del deporte de Galicia, promovida por la Xunta de Galicia y el Clúster de la Industria del Deporte y el Bienestar de Galicia, realizó este miércoles en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra el Startup Day de Aceleración, una presentación de proyectos innovadores para la industria gallega del deporte.
Quince proyectos de los 41 que se presentaron a esta convocatoria alcanzaron la «gran final» del Startup Day para competir por una plaza dentro de la aceleradora del deporte de Galicia
El comité ejecutivo, conformado por el Igape y el Clúster, decidirá en los próximos días qué proyectos entran en el programa de aceleración, que se celebrará entre el 20 de abril y el 20 de agosto, en un formato híbrido. Las seleccionadas recibirán una subvención a fondo perdido por parte del Igape de 25.000 euros para desarrollar sus soluciones para abordar los diferentes retos y desafíos planteados.
Al evento asistieron personas, empresas e instituciones vinculadas al mundo de la innovación y el deporte, además de alumnado de la propia facultad. Entre las quince finalistas hay seis iniciativas pontevedresas: Sport-IA (Marín), una app de IA que analiza en tiempo real la técnica y biomecánica del usuario, ofreciendo correcciones instantáneas para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones; Quko (Cangas), ecosistema de hardware, software y cloud que monitoriza en tiempo real piragüismo y remo para entrenamientos objetivos y optimizados; Nsilica (Vigo), sistema de análisis de movimiento con sensores inerciales que ofrece métricas objetivas de técnica y rendimiento en entornos reales; Anzara Labs SL (Tui):, un protocolo de recuperación fisiológica para mujeres de más de 35 años, integrando suplementación y hábitos diarios basados en evidencia clínica; Mindara Sport Science (Pontevedra/Extremadura), plataforma que mide y optimiza la carga mental de los deportistas para mejorar el rendimiento físico y cognitivo; y Probillairbot S.L. (Chapela), un sistema patentado de billar remoto que permite jugar partidas entre usuarios ubicados en diferentes países mediante app y máquina automatizada.
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