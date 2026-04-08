La carrera de la aceleradora del deporte selecciona 15 finalistas

La Business Factory Sport, la aceleradora del deporte de Galicia, promovida por la Xunta de Galicia y el Clúster de la Industria del Deporte y el Bienestar de Galicia, realizó este miércoles en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra el Startup Day de Aceleración, una presentación de proyectos innovadores para la industria gallega del deporte.

Quince proyectos de los 41 que se presentaron a esta convocatoria alcanzaron la «gran final» del Startup Day para competir por una plaza dentro de la aceleradora del deporte de Galicia

El comité ejecutivo, conformado por el Igape y el Clúster, decidirá en los próximos días qué proyectos entran en el programa de aceleración, que se celebrará entre el 20 de abril y el 20 de agosto, en un formato híbrido. Las seleccionadas recibirán una subvención a fondo perdido por parte del Igape de 25.000 euros para desarrollar sus soluciones para abordar los diferentes retos y desafíos planteados.

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Al evento asistieron personas, empresas e instituciones vinculadas al mundo de la innovación y el deporte, además de alumnado de la propia facultad. Entre las quince finalistas hay seis iniciativas pontevedresas: Sport-IA (Marín), una app de IA que analiza en tiempo real la técnica y biomecánica del usuario, ofreciendo correcciones instantáneas para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones; Quko (Cangas), ecosistema de hardware, software y cloud que monitoriza en tiempo real piragüismo y remo para entrenamientos objetivos y optimizados; Nsilica (Vigo), sistema de análisis de movimiento con sensores inerciales que ofrece métricas objetivas de técnica y rendimiento en entornos reales; Anzara Labs SL (Tui):, un protocolo de recuperación fisiológica para mujeres de más de 35 años, integrando suplementación y hábitos diarios basados en evidencia clínica; Mindara Sport Science (Pontevedra/Extremadura), plataforma que mide y optimiza la carga mental de los deportistas para mejorar el rendimiento físico y cognitivo; y Probillairbot S.L. (Chapela), un sistema patentado de billar remoto que permite jugar partidas entre usuarios ubicados en diferentes países mediante app y máquina automatizada.