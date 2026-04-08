La Bonoloto deja un premio de 35.226 euros en Vilaboa
El boleto ganador se selló en el despacho de Paredes
N. D.
El sorteo de la Bonoloto de este martes ha dejado un premio de 35.226,63 euros en Vilaboa. El boleto ganador se selló en el Despacho Receptor nº 86.380 situado en Paredes, un local que también cuenta con estanco y desde hace unos días alberga un nuevo establecimiento de una conocida panadería de Pontevedra.
El premio corresponde a la Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), de la que hay otros tres acertantes en España, dos de ellos en Carcaixent (Valencia) y otro en Barcelona.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 41, 39, 3, 30, 11, 38. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.204.428 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.
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