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Formación

El Aula Cemit ofrece nuevos cursos durante el mes de abril

R. P.

Pontevedra

El Aula Cemit de Poio tiene abiertas las inscripciones para participar en los cursos organizados en la segunda quincena de abril, con propuestas para ejercitar la memoria, preparación para obtener el certificado de competencias digitales, edición de imágenes o presentaciones.

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