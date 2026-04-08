Caldas
La Asociación Vía XIX denuncia el cierre de la popular fuente de Tivo, en Caldas
Denuncia falta de explicaciones del Concello y abandono en la parroquia de Santa María
La Asociación Cultural Vía XIX ha denunciado públicamente la situación de la parroquia de Santa María tras la colocación de un cartel de «agua no potable» en la fuente de Tivo, un punto de abastecimiento utilizado por vecinos y también por numerosos peregrinos del Camino Portugués a su paso por Caldas de Reis. El colectivo asegura que la advertencia lleva ya varias semanas visible sin que, según sostiene, el Concello haya ofrecido una explicación oficial sobre las causas ni una solución técnica.
La entidad, presidida por María del Carmen Doval Barros, afirma haber registrado hace más de dos meses una queja formal ante la Alcaldía para pedir información sobre el estado real del agua y una intervención que devuelva la potabilidad a la fuente. En su escrito, la asociación habla de «alarma sanitaria» y considera que la situación proyecta además una mala imagen en plena ruta xacobea.
Junto a esa reclamación, Vía XIX critica también la falta de atención municipal en la parroquia y pide la retirada de cartelería obsoleta en la zona, al entender que Santa María sufre una situación de abandono.
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