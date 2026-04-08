Arrestan a dos pontevedreses por diversas agresiones a sus parejas
Uno de ellos amenazó e insultó a la mujer y el otro empujó a la víctima, que se golpeó la cabeza en el suelo
N. D.
La Policía Local de Pontevedra procedió a la detención de dos varones en estos primeros días de abril en sendos episodios de violencia machista ocurridos en el casco urbano. Las intervenciones, desencadenadas gracias a la colaboración ciudadana y al aviso a los servicios de emergencia, se saldaron con el traslado de ambos a dependencias policiales para pasar a disposición judicial.
El primero de los incidentes se registró a las 17,00 horas del pasado domingo, 5 de abril. Los agentes acudieron a un domicilio alertados por ciudadanos porque escuchaban desde la calle fuertes gritos dirigidos hacia una mujer, acompañados de ruidos y golpes de mobiliario.
Según informa el Concello de Pontevedra, a la llegada de los agentes, el presunto agresor mostró una actitud desafiante y se resistió de forma activa a la acción policial cuando intentaba abandonar la vivienda, llegando a proferir graves insultos y amenazas contra los policías.
La víctima, que presentaba un estado de considerable nerviosismo, indicó a los policías que las amenazas, los insultos y las agresiones físicas por parte de su pareja eran continuos. Estos hechos fueron confirmados por una testigo, que corroboró a los agentes la frecuencia de estos episodios de violencia.
Por todo esto, el hombre fue detenido por un presunto delito de violencia de género.
La segunda intervención ocurrió poco después de la medianoche, a las 00.30 horas, del viernes, 3 de abril. La Policía fue alertada por el 112 de que un hombre acababa de empujar a su pareja
Las mismas fuentes municipales apuntan que una vez en el lugar, el propio varón reconoció que acababa de tener una discusión con la mujer y que, tras darle un empujón, ella cayó y se golpeó la cabeza en el suelo, por lo que sufrió una brecha en la frente por la que sangraba abundantemente. Fue el quién solicitó la presencia de medios sanitarios.
Los agentes se entrevistaron de forma reservada con la mujer, quien confirmó íntegramente la versión del agresor. Mientras ella era asistida por una ambulancia, los policías procedieron a la detención del varón.
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