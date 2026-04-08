Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ultimátum de TrumpRoberto Verino vendeEstación Guixar VigoArchivo Denuncia ViilaresArtemis cara oculta LunaHuelga Controladores AéreosJuicio Ábalos, Koldo y AldamaFriburgo-Celta
instagramlinkedin

Entrenadora de Nantes

Alba Villar, en el Mundial de Taekwondo

Alba Villar, en el Mundial de Taekwondo.

Alba Villar, en el Mundial de Taekwondo. / FdV

R. P.

Pontevedra

El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Deportes, Marcos Guisasola recibió ayer a la entrenadora de taekwondo, Alba Vidal, vecina de Nantes, que parte hoy al Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo 2026 como miembro del cuerpo técnico de la Federación Española de Taekwondo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents