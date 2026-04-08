Alba Villar, en el Mundial de Taekwondo.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Deportes, Marcos Guisasola recibió ayer a la entrenadora de taekwondo, Alba Vidal, vecina de Nantes, que parte hoy al Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo 2026 como miembro del cuerpo técnico de la Federación Española de Taekwondo.