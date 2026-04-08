3.000 plazas para el ‘Lecer en Familia’
Las familias con menores a cargo pueden solicitar hasta el próximo 15 de abril una de las 2.957 plazas del programa ‘Lecer en Familia’, que ofrece estancias de una noche con actividades socioculturales en hoteles de la comarca entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027, con ayudas de entre 30 y 60 euros.
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