La Xunta ofrece hasta 12.800 euros para comprar viviendas en el casco histórico

Una vivienda de la rúa Real, en pleno casco histórico de Pontevedra, sirvió este lunes para escenificar la nueva convocatoria de ayudas de la Xunta de Galicia para la compra de vivienda en centros históricos y de vivienda protegida. La línea, publicada ya en el Diario Oficial de Galicia, podrá solicitarse a partir del 15 de abril hasta el 15 de octubre, y cuenta con una dotación de 2 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, eligió como escenario el piso de una de las beneficiarias de la convocatoria anterior, que recibió apoyo autonómico para adquirir su vivienda, la única en el centro pontevedrés. En el caso de las compras en cascos históricos, las ayudas alcanzan 10.800 euros con carácter general y hasta 12.800 euros para menores de 36 años. En vivienda protegida, pueden llegar a 20.000 euros.

Más allá del anuncio autonómico, el acto dejó un dato con lectura local, ya que en Pontevedra solo se registró una solicitud de esta línea para compra de vivienda en el casco histórico durante el año pasado y ninguna para vivienda protegida. La propia conselleira subrayó ese escaso uso en la ciudad y aprovechó para lanzar un mensaje directo. «Hago un llamamiento a todos los pontevedreses y a todos aquellos que quieran venir a vivir a la ciudad para que lo hagan con esta línea de ayudas», afirmó.

Allegue defendió que el objetivo va más allá del respaldo económico a la compra. «Son ayudas con una doble finalidad: facilitar el acceso a la vivienda, pero también llenar de vida los cascos históricos que tenemos en Galicia», señaló durante su comparecencia ante los medios.

Según los datos facilitados por la Xunta, en el conjunto de Galicia fueron 82 las personas beneficiarias de las ayudas para compra en centros históricos el pasado año, mientras que 136 recibieron apoyo para adquirir vivienda protegida.

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La conselleira añadió además que estas subvenciones son compatibles con el Aval Mozo y con la línea de ayudas para compra de vivienda protegida. También insistió en que la Xunta sigue pendiente de la aprobación del Plan Estatal de Vivienda para activar otras convocatorias vinculadas al alquiler y a la rehabilitación. «Ya hemos convocado todas las líneas con financiación autonómica y estamos a la espera de ese plan estatal para sacar el resto», apuntó.