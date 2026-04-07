Solicitan 25 años por humillar y agredir a su mujer discapacitada
El acusado también amenazó a su suegra
La Audiencia juzgará el jueves a un hombre acusado de vejar e insultar reiteradamente a su mujer, con discapacidad y dependencia, así como agredirla física y sexualmente y de amenazar en varias ocasiones a su suegra, una nonagenaria con problemas de movilidad. La Fiscalía pide para él penas que suman 25 años de prisión.
Según su escrito, el procesado y la víctima eran matrimonio desde 1981 y convivían en su domicilio desde 2023 con la madre de ella, que tenía problemas importantes de movilidad, y uno de los hijos de la pareja, también reconocido con discapacidad psíquica. La víctima, además, tenía reconocida una discapacidad del 84%, dependencia y problemas de movilidad.
Durante todo el tiempo que duró su matrimonio, recoge la Fiscalía, pero especialmente en los últimos años de convivencia, el hombre sometió a su esposa a «continuas humillaciones y menosprecios», así como distintas agresiones. Esta situación «creó en ella un clima de terror y dominación», añade.
En el texto del escrito se recogen distintos episodios documentados de agresiones, insultos, amenazas de muerte y vejaciones, así como una agresión sexual. También se recogen amenazas a la madre de la mujer, una persona «especialmente vulnerable».
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