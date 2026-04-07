El Servizo de Atención Temperá ofrece un grupo de Lactancia

El Servizo de Atención Temperá del Concello de Poio impulsa la creación de un Grupo de Lactancia dirigido a madres y padres que deseen acompañamiento en su proceso de alimentación de sus bebés, ya sea mediante lactancia materna o con biberón.

Este grupo nace con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro en el que las familias puedan compartir experiencias, resolver dudas y expresar inquietudes con otras personas que se encuentran en situaciones similares, favoreciendo así el apoyo mutuo.

Las sesiones contarán con la orientación de una fisioterapeuta del servicio, profesional con formación específica en lactancia y especializada en el acompañamiento a las familias en esta etapa.

El grupo se reunirá con una periodicidad aproximada de tres semanas, facilitando así la continuidad en el apoyo y el seguimiento de las necesidades de las familias participantes. La primera sesión será el próximo 30 de abril en la Casa Rosada, en horario de 16.30 a 18.30 horas.

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Para participar, basta con cubrir la hoja de inscripción, disponible en las redes sociales del Concello, en su página web y también en el propio Servizo de Atención Temperá, situado en la Casa Rosada. Tendrán prioridad las personas empadronadas en Poio; no obstante, en el caso de existir plazas disponibles, también podrán asistir familias de otros municipios.