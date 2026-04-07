Robo con violencia en Poio: arrancan una cadena de oro a un hombre en plena calle
El primer aviso a la Policía Local alertaba de una pelea entre varios jóvenes
R. P.
La Policía Local de Poio investiga un robo con violencia registrado en la tarde del domingo en la Avenida A Barca, en las inmediaciones de una oficina de CaixaBank. El aviso, recibido a través de una llamada telefónica, alertaba inicialmente de una pelea entre tres jóvenes.
A los pocos minutos, una patrulla localizó a un varón con el rostro ensangrentado junto a un portal y una bicicleta. La víctima relató que había sido abordada por dos jóvenes que, sin mediar palabra, lo agredieron y le arrancaron de la muñeca una cadena de oro valorada en unos 300 euros.
Se tomó declaración a un testigo que únicamente pudo aportar la descripción parcial de uno de los implicados.
Tras realizar una batida por la zona, los agentes identificaron a varios jóvenes en un local próximo, aunque ninguno presentaba signos compatibles con la agresión, por lo que fueron descartados como sospechosos.
La investigación continúa abierta para identificar a los autores de los hechos, que también fueron puestos en conocimiento de la Guardia civil.
Por su parte, el representante sindical del CSIF ha señalado que este suceso constituye “una prueba más del problema de seguridad que está comenzando a percibirse en el municipio”, recordando que los hechos se produjeron a plena luz del día, en torno a las 17:00 horas, en una de las avenidas más transitadas de Poio.
Desde el sindicato advierten de que en ese momento la Policía Local únicamente contaba con una patrulla operativa y "mientras los agentes deben atender a la víctima y realizar las primeras diligencias, resulta prácticamente imposible desplegar de forma simultánea un dispositivo de búsqueda eficaz para localizar a los autores de unos hechos de esta gravedad".
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