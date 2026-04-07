El rey emérito prepara su regreso a Sanxenxo el 15 de abril

El rey emérito Juan Carlos I tiene previsto regresar la próxima semana a Sanxenxo, donde participará en una nueva cita de la clase 6M organizada por el Real Club Náutico. Según fuentes cercanas al exmonarca, se le espera en torno al miércoles 15 de abril para disputar ese fin de semana la segunda prueba del trofeo Xacobeo, en una visita en la que volverá a alojarse en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del club náutico.

La próxima estancia del exjefe del Estado en Sanxenxo llega después de su paso por Sevilla, donde el domingo asistió a una corrida de toros en la Maestranza acompañado por la infanta Elena, y de su posterior desplazamiento a Cascais (Portugal). Juan Carlos I, residente en Abu Dabi desde 2020, no viajaba a España desde noviembre del año pasado y ya había cancelado el mes pasado su asistencia a la primera regata de 2026 en Sanxenxo debido a la situación en Oriente Medio.