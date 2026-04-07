Regresan el sentido único y los desvíos a la PO-308 en A Barca

La avenida de A Barca, en la PO-308 en Poio, vuelve a tener desde hoy el sentido único de circulación después del «paréntesis» con doble carril habilitado durante la pasada Semana Santa, coincidiendo con la parada de la actividad en el sector de la construcción durante estas fechas. Este tramo entre el nudo de A Barca y Casal de Ferreirós es objeto de un plan de humanización de más de un millón de euros. Está en obras desde septiembre y ya se aplicó una parón similar al actual en las pasadas fechas navideñas.

Por tanto, desde hoy, el carril de Pontevedra a Poio permanece cerrado y hay que desviarse por Campañó o A Caeira, lo que ha incrementado el tráfico y las molestias por esos viales alternativos. El Concello de Poio recordó ayer que «los vehículos de mercancías ya deben realizar el desvío desde la carretera de Vilagarcía por el polígono de O Vao, evitando así la zona da Barca y de A Caeira», con el aviso de que «el incumplimiento de las prohibiciones establecidas conllevará sanciones». Todo apunta a que este plan de tráfico permanecerá ya vigente hasta el final de las obras, que se estima para el verano.

Durante la jornada de ayer, último día del doble sentido en la PO-308, se aprovechó que aún no estaba activado el desvío por A Caeira para llevar a cabo tareas de mejora en la señalización viaria. En concreto, se procedió al pintado de los pasos de cebra en la calle José Pernas Peña para mejorar la visibilidad y seguridad.

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Esta actuación en A Barca corresponde a la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308, que tiene como finalidad «recuperar el espacio público para las personas, priorizando el tránsito peatonal frente al motorizado, así como favorecer el comercio local, la accesibilidad y la seguridad vial», según indica el Concello. Entre las actuaciones que se ejecutan se incluyen la ampliación de las aceras (con un mínimo de 2,5 metros), la instalación de elementos de calmado del tráfico, la mejora de los servicios urbanos, nuevo mobiliario público, zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida».