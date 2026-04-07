El pump track de Baltar toma forma con cinco rectas y cinco curvas

Sanxenxo sumará próximamente un nuevo equipamiento deportivo municipal. Las obras del pump track en Baltar avanzan a buen ritmo y toman forma con cinco rectas de diferentes perfiles y cinco curvas con peraltes. La empresa adjudicataria comenzó hace días la pavimentación de la superficie. Se trata de una pista donde se podrán practicar diferentes disciplinas de nivel avanzado con 84,80 metros de recorrido. El trazado se podrá recorrer completamente con una bicicleta sin la necesidad de pedalear y solo a través de impulsos. Dentro de este espacio, se incluye una zona para descanso, descompresión o calentamiento conectado por dos puntos diferentes a las pistas del pump track. En esta zona se ubica el área de descanso con aparca bicis.

La empresa Narom es la encargada de realizar los trabajos por 240.648 euros con los que se busca potenciar la zona de equipamiento deportivo de Baltar, así como la integración de todas las zonas verdes bajo una misma estética. La actuación se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Con este fin se plantea la intervención de la parte delantera del pabellón como un proyecto paisajístico que conecte con la zona verde del Centro de Día, donde se están creando zonas de estancia sensiblemente planas en la base del talud y en el encuentro entre los dos espacios con la solera del pabellón. La actuación incluye la instalación de bancos de hormigón prefabricado con zonas de asiento en madera maciza y una zona de pavimento duro por la que se pueda caminar.

En la parte exterior trasera del pabellón se está realizando una senda realizada en zahorra cemento, ideal para la práctica deportiva y una zona central en la que se colocará una estación de entrenamiento. También se hará una nueva siembra de césped natural, respetando el arbolado existente.

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La iluminación de todas las zonas verdes se realizará con el mismo tipo de báculo led, de manera que se unifique la imagen final de las intervenciones.