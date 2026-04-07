Proyectado un parque canino en Pontevedra
Afundación lleva hoy al Auditorio de su sede en Pontevedra el espectáculo de títeres ‘Vuelapluma’ dentro de su programación para escolares. Dirigida a Educación Infantil, la propuesta ofrecerá dos funciones y reunirá hasta el próximo viernes a cerca de 2.800 alumnos de 56 centros de Pontevedra y su entorno n.
La Xunta prevé iniciar este año la construcción del parque canino de Pontevedra, situado en A Parda, para el que ambas administraciones firmarán próximamente un acuerdo de colaboración. El proyecto está redactado y contará con una inversión autonómica de 99.772 euros.
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