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Hasta el 30 de septiembre

Marín inicia la campaña de seis meses de desbroces de viales del rural

Trabajan la brigada de Juan XXIII y un tractor

R. P.

Marín

El Concello de Marín inició ayer la campaña de limpieza y desbroce de las vías del rural a cargo de operarios de la Fundación Juan XXIII, que actúa en zonas estrechas y de difícil acceso, y un tractor municipal. La planificación de las labores se ajusta al calendario festivo, la temporada alta de playas y la prevención de incendios. Se extiende hasta el 30 de septiembre.

Desde ayer y hasta el 22 de mayo se actúa en Pedreiras, A Estivada, Arealonga, Pituco, Cañota, Pitanxo, A Laxe, O Carragal, Casal, Bravos, Viñas Brancas, A Raña, Outeiro, Carballal, Igrexario de San Xulián, A Grela, A Bouza, Pena, Caeiro, Coirados, A Roza, Vista Alegre y Macenlle Del 25 de mayo al 19 de junio llega a la zona entre la costa y la PO-551, desde a Escola Naval hasta Lapamán, Portocelo, Barriada de Mogor, O Monte, Raposeiras, Aguete, A Gorita, Montecelo, Loira, Bouzón, Moledo, Teoira y Casás.

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