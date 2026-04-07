Marín inicia la campaña de seis meses de desbroces de viales del rural

El Concello de Marín inició ayer la campaña de limpieza y desbroce de las vías del rural a cargo de operarios de la Fundación Juan XXIII, que actúa en zonas estrechas y de difícil acceso, y un tractor municipal. La planificación de las labores se ajusta al calendario festivo, la temporada alta de playas y la prevención de incendios. Se extiende hasta el 30 de septiembre.

Desde ayer y hasta el 22 de mayo se actúa en Pedreiras, A Estivada, Arealonga, Pituco, Cañota, Pitanxo, A Laxe, O Carragal, Casal, Bravos, Viñas Brancas, A Raña, Outeiro, Carballal, Igrexario de San Xulián, A Grela, A Bouza, Pena, Caeiro, Coirados, A Roza, Vista Alegre y Macenlle Del 25 de mayo al 19 de junio llega a la zona entre la costa y la PO-551, desde a Escola Naval hasta Lapamán, Portocelo, Barriada de Mogor, O Monte, Raposeiras, Aguete, A Gorita, Montecelo, Loira, Bouzón, Moledo, Teoira y Casás.

Noticias relacionadas

En Resille, Lameiro, Cabodevila, O Pazo, Igrexario de Ardán, Picotes, Malvido, Vilaseca, Xuncal, Xermade, O Con, Bexa, Soaxe, Seixo, A Brea, Castro, Porteliña, Cidrás, Aniñada, Sequelo, Sete Espadas, Cruceiro do Vento, Outeiro, Igrexario de Mogor y Bagüín se actúa del 22 de junio al 24 de julio y después, hasta el 14 de agosto, será en Moreira, Pardavila, Fixón, O Pozo, Cadrelo, O Pereiro, Silvestre, Troncosa, Esperela, Ruanova, Sobreiras, Ameal, Oubiña, Currás, A Torre, Cernello, Igrexario de Santomé de Piñeiro, O Coto, Allariz, Miñán, Candóns y Pastoriza. La limpieza de montes será del 17 de agosto al 30 de septiembre.