Conmemoración y acto de entrega
Marín festeja su Liberación con el premio de 2026 a la Asociación do Museo do Mar
Cada año Marín recuerda y celebra la hazaña de Juan Gago de Mendoza y las Alarmas del Morrazo frente a las tropas francesas el 4 de abril de 1809
Cada 4 de abril, Marín recuerda y celebra la hazaña de Juan Gago de Mendoza y las Alarmas del Morrazo frente a las tropas francesas en 1809. Al coincidir esta vez con el Sábado Santo, la conmemoración se trasladó a ayer lunes. Asociado a esta celebración, se creó el Premio Liberación, que cada año busca premiar a colectivos o personas de la sociedad marinense que, a través de sus acciones, obras o compromisos, contribuyen significativamente a la historia, cultura, o bienestar de los vecinos del Marín.
Este año, el jurado decidió entregar el premio a la Asociación do Museo do Mar de Marín, una entidad cultural y social que desde su creación desarrolla un intenso trabajo orientado a preservar la historia marítima de la villa, impulsando iniciativas que permiten rescatar testigos, documentos y objetos vinculados al mar. Los actos de ayer comenzaron con la tradicional ofrenda floral delante del monolito ubicado en Augusto Miranda y después se procedió al acto de entrega del Premio en el salón de actos del Museo Municipal Manuel Torres. Conducido por la concejala de Cultura, Marián Sanmartín, también intervinieron José Iglesias, presidente de la Asociación de Vecinos de A Moreira, que contextualizó el hito histórico de 4 de abril, y el cronista Julio Santos ofreció una semblanza del colectivo premiado. Los representantes del Museo do Mar y la alcaldesa de Marín, María Ramallo, cerraron el acto.
La actividad anual de la Asociación do Museo do Mar es intensa. A lo largo de todo el año realiza actividades e impulsa iniciativas de todo tipo con las que divulgar el patrimonio material e inmaterial unido al mar. Además de recuperar piezas marítimas de gran relevancia y custodiar las que ya tienen en el Museo, ubicado en calle Concepción Arenal, 2, la entidad organiza anualmente un homenaje a las mujeres y hombres del mar en la antigua dársena de chalanas del puerto y participan en el III Festival Cine do Mar, una apuesta por el audiovisual con el mar como telón de fondo, que además de llegar también al público escolar, combina actividades paralelas como un showcooking con productos del mar o la Xuntanza Mariñeira, con exhibición de embarcaciones tradicionales, o la visita a puntos de interés como Ons, Tambo o San Simón. Por todo ello, el jurado considera que está «sobradamente justificado» el premio entregado ayer. n
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