Juzgan al portero de un pub por dar un puñetazo en la cara a un hombre y arrancarle dos dientes

El portero de un pub de la ciudad se somete el jueves a una audiencia preliminar acusado de dar un puñetazo en la cara a un cliente que le arrancó dos dientes. Según el escrito fiscal, los hechos sucedieron en junio de 2024, cuando la víctima se personó en la puerta de un local de ocio nocturno de Pontevedra y le recriminó al portero que meses antes había sido agredido por empleados de este establecimiento. En un momento dado se acercó a los dos otro de los porteros del establecimiento y le propinó a la víctima un puñetazo en la boca, causándole un traumatismo facial «con pérdida total de los dos incisivos superiores izquierdos». La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones con deformidad, por lo que pide para el procesado tres años y tres meses de prisión, así como el pago a la víctima de 381 euros por los días de perjuicio, 2.089 euros por las secuelas y 2.835 euros por el tratamiento odontológico.