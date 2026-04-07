Il Fervore y la soprano Jone Martínez sustituyen a la Sinfónica de Galicia en la recta final de la temporada de la Filarmónica

La Sociedad Filarmónica de Pontevedra se ve obligada a reestructurar el cierre de su temporada musical. El esperado concierto de clausura, previsto para el próximo 20 de junio con la interpretación de La Pasión según San Juan de Bach a cargo del Coro y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), ha sido cancelado definitivamente. La decisión, ajena a la entidad pontevedresa, responde a motivos logísticos: el departamento de producción de la sinfónica determinó que el Pazo da Cultura, el recinto reservado para la cita al carecer la ciudad de otra alternativa viable para este formato, no reúne las garantías técnicas necesarias para albergar un montaje de tal envergadura.

El revés, comunicado por la gerencia de la OSG a la directiva local bastante tiempo después de haberles ofrecido el programa, ha sido asumido con respeto pero como una decisión "dolorosa", reconoce la entidad pontevedresa. Para paliar el vacío y compensar al público, la Sociedad Filarmónica ha maniobrado a contrarreloj, asumiendo un importante esfuerzo económico para cerrar una alternativa de máxima calidad cuando los calendarios de las grandes formaciones ya están prácticamente blindados a estas alturas del curso.

La solución pasa por traer a Pontevedra a Il Fervore, uno de los grupos historicistas de referencia en el actual panorama musical español, acompañado por la aclamada soprano Jone Martínez. El ensemble, compuesto por dos violines, viola, violonchelo, contrabajo, clave, tiorba y guitarra barroca, presentará un repertorio consagrado íntegramente a Alessandro Scarlatti, alternando arias de sus óperas más aplaudidas con dos de sus Concertos grossos. Esta nueva cita se celebrará el martes 28 de abril, a las 20,30 horas, en el auditorio de Afundación.

La nueva cita musical se celebrará el martes 28 de este mes abril, a las 20,30 horas, en el auditorio de Afundación

Para organizar el acceso, los socios de la entidad deberán retirar previamente sus entradas en el local de la Sociedad Filarmónica. Podrán hacerlo el viernes 24 o el lunes 27 de este mes de abril de 17 a 20 horas, o bien en el propio auditorio el mismo día del recital a partir de las 19 horas. Por su parte, el público no asociado que desee asistir podrá adquirir sus localidades a través de la plataforma Ataquilla.com.

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Con este cambio obligado, el calendario para el tramo final del curso musical queda definitivamente fijado, sustituyendo la cita de junio por la actuación de Il Fervore a finales de este mes. El resto de la programación trazada por la directiva se mantiene intacta: el Pazo da Cultura recibirá el próximo 20 de abril a la pianista Marta Menezes, y un mes después, el 20 de mayo, la Camerata Arven tomará el relevo sobre las tablas del Auditorio de Afundación.