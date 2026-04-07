La Feria de Abril de Viascón reunirá caballos, música y gastronomía

Viascón celebrará el sábado 11 de abril una nueva edición de su Feira de Abril, una cita que el Concello de Cerdedo Cotobade y la comisión organizadora presentan como uno de los eventos festivos más destacados del municipio. La jornada se desarrollará en el campo de fútbol de la parroquia y arrancará a las 10.00 horas con una ruta cabalar desde el Mosteiro de Tenorio. Ya al mediodía llegará la actuación de un grupo de sevillanas y, a continuación, una comida popular con churrasco de cerdo y pollo, criollo, pan, bebida, postre y café.

El programa continuará por la tarde con una yincana a caballo, un concurso de toro mecánico y una manga de exhibición al estilo Golegã, además de las distintas entregas de premios, entre ellas la del mejor vestuario. La organización presenta así una propuesta que combina actividades ecuestres, ambiente festivo y tradición, con la intención de atraer tanto a vecinos como a visitantes en una jornada abierta a todos los públicos.

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Ya por la noche se celebrará una cena popular y una verbena amenizada por la Disco Móbil Deluxe, que pondrá el cierre a la fiesta. Los tickets costarán 18 euros para la comida y 30 euros para el paquete conjunto de comida y cena, con precio reducido para menores de 10 años. Además, habrá colchonetas para los más pequeños, en una cita con la que Viascón busca reforzar su carácter de encuentro vecinal y de celebración en el rural.