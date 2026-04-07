Evacuada una sexagenaria en helicóptero tras ser atropellada en Sanxenxo

Una mujer de 60 años ha sido trasladada en helicóptero al hospital Montecelo de Pontevedra tras ser víctima de un atropello en un paso de peatones en Sanxenxo.

Según informa el concello, la mujer cruzaba con su perro cuando fue alcanzada por un coche en la avenida de Galicia, en Portonovo, muy cerca del centro de salud de Baltar. Ocurrió sobre las 11.15 horas y la herida presenta al menos un golpe en la cabeza por lo que fue trasladada al centro médico de Vilalonga para ser derivada a Montecelo en un helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Se da la circunstancia de que el helicóptero sanitario se encontraba en ese momento en la parroquia de Vilalonga por un accidente laboral en una fábrica. Dos trabajadores habían sufrido una descarga eléctrica y fueron también derivados, en ambulancia, a Montecelo con cortes y quemaduras en las manos, pero en principio las heridas son leves.

Los dos heridos trabajaban en una máquina elevadora en A Fianteira y permanecieron conscientes en todo momento.

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Al estar la aeronave en Vilalonga, se optó por llevar allí a la mujer atropellada, en lugar de al cercano centro de salud de Baltar, para realizar con más rapidez la evacuación a Montecelo.