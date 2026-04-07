Ence revalida la Medalla Platino de EcoVadis y se mantiene, por tercera evaluación consecutiva, a la cabeza de su sector

Ence ha recibido la evaluación de EcoVadis con la revalidación de la Medalla Platino, el máximo reconocimiento que otorga esta agencia internacional de calificación en sostenibilidad empresarial, según informa la empresa en un comunicado, en el que añade que "con este resultado, la compañía se mantiene por tercera evaluación consecutiva en el percentil 99 situándose a la cabeza del sector".

Además de renovar la máxima distinción, Ence ha logrado mejorar su puntuación global, al alcanzar los 90 puntos sobre 100, frente a los 86 puntos obtenidos en la evaluación anterior. Este avance "refuerza la solidez y consistencia del modelo de gestión sostenible de la compañía", subraya Ence

La mejora de la calificación se ha producido en varios de los ámbitos analizados por EcoVadis, y destacan especialmente los progresos en los bloques de medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos y compras sostenibles.

El área mejor valorada ha sido nuevamente medio ambiente, donde Ence ha obtenido una puntuación de 98 sobre 100, "reflejo del compromiso estructural de la compañía con la descarbonización, la gestión responsable de los recursos naturales y la mejora continua de su desempeño ambiental".

La metodología de EcoVadis evalúa a más de 150.000 empresas en todo el mundo en cuatro grandes áreas: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. La Medalla Platino distingue únicamente a las organizaciones con los más altos estándares en materia ESG.

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Esta nueva evaluación "consolida la posición de Ence como referente internacional en sostenibilidad dentro del sector de la celulosa y las energías renovables, y reafirma su compromiso con un modelo de negocio responsable, transparente y alineado con las mejores prácticas globales", concluye la compañía.