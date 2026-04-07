Comienza el asfaltado de la N-640, que se hará de noche en la travesía de Caldas

Los trabajos de asfaltado en la carretera N-640 a su paso por el término municipal de Caldas de Reis ya están en marcha, según anunció este martes el Concello, que añade que las primeras actuaciones se realizan en el entorno de San Andrés, tal y como explicó el alcalde, Jacobo Pérez, que agradece «el interés y la sensibilidad que tuvo la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para tramitar esta obra en nuestro municipio».

El regidor caldense recordó que los trabajos también se extenderán al casco urbano. Llegado el momento, será necesario acometer un operativo especial de tráfico, que incluirá prohibiciones de estacionamiento en el centro. Además, adelantó que esas labores se llevarán a cabo por las noches, entre las 22.00 horas y las ocho de la mañana del día siguiente, con el objetivo de que afecten lo menos posible a la circulación de vehículos.

«Agradecemos también la comprensión y la paciencia de los vecinos para que esta obra sea una realidad», apuntó Jacobo Pérez, que incidió también en la necesidad de esta mejora, «especialmente después de un invierno tan difícil, en el que las condiciones meteorológicas pasaron factura al firme. El pavimento presentaba deficiencias en diferentes puntos que ahora serán subsanados gracias a una actuación que cuenta con un presupuesto que asciende a unos 2,3 millones de euros aproximadamente».

La actuación se extenderá a través de unos 9 kilómetros, cubriendo prácticamente todo el tramo de la N-640 perteneciente al término municipal de Caldas de Reis. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra estima el plazo de ejecución será de unos 10 meses aproximadamente. Los trabajos dieron comienzo una vez finalizada la Semana Santa, para no afectar al tráfico en una época en la que hay un mayor número de desplazamientos. parte del otoño”, recordó el alcalde.

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La mejora del firme de la carretera nacional se lleva a cabo la través del Programa Pavimentos Asfálticos Eficientes del Ministerio de Transportes, a través del que « se ejecutan este tipo de trabajos apostando por materiales más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. La financiación llega a través de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».