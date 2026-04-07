El colegio pontevedrés Los Sauces, entre los ganadores gallegos del Concurso Escolar ONCE

El asfalto recalentado por el sol del mediodía es, para la mayoría de los viandantes, una simple molestia que se sortea con solo cruzar a la acera de enfrente. Sin embargo, cuando la vista falla y el bastón es la única guía, encontrar el alivio de la sombra en el entramado urbano se convierte en un reto. Entender esa barrera térmica y cotidiana ha sido la clave para que las aulas del colegio Los Sauces, en la parroquia pontevedresa de Campañó, se hayan alzado con la victoria autonómica en el 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE.

Los estudiantes de tercero y cuarto de Educación Primaria, enmarcados en la Categoría A del certamen, han logrado el primer puesto bajo la coordinación del profesor Rodolfo Doce Palmieri. Su respuesta a las barreras del entorno lleva por título “Ruta Fresca”, un mapa táctil pensado para que las personas con ceguera o discapacidad visual grave puedan "leer" con las manos qué calles de su ciudad reciben el castigo directo del sol y cuáles ofrecen un itinerario a la sombra, permitiéndoles planificar desplazamientos más seguros y amables.

En esta edición, el concurso movilizó a más de 14.300 estudiantes y 200 profesionales de la educación repartidos por 194 centros de toda Galicia. Bajo el lema “Generación Innova”, la ONCE pedía este año a los más jóvenes un ejercicio de pausa: equilibrar el tiempo consumido frente a las pantallas para invertirlo en empatía y pensamiento crítico. El encargo exigía trabajar en equipo y aplicar lógicas de diseño centrado en el usuario para crear un producto accesible, justificar a quién iba dirigido y explicar su funcionamiento.

Los alumnos elaboraron un mapa táctil pensado para que las personas con ceguera o discapacidad visual grave puedan "leer" con las manos qué calles de su ciudad reciben el castigo directo del sol y cuáles ofrecen un itinerario a la sombra

El jurado autonómico, compuesto por delegados territoriales de la organización y expertos del ámbito universitario y el dibujo, valoró la viabilidad real y la originalidad del plano táctil nacido en Campañó. Junto al centro pontevedrés, el palmarés gallego se completó con dos colegios coruñeses. En la franja de quinto y sexto de Primaria, el vencedor fue el colegio Nuestra Señora del Rosario de Arzúa con un proyecto para facilitar el acceso a escenarios a oscuras; mientras que entre los alumnos de la ESO y FP Básica, el primer premio recayó en el CPI Virxe da Cela de San Fiz de Monfero por el diseño de un collar enfocado a mejorar la seguridad y la autonomía.

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El galardón deja en las aulas de Los Sauces una inyección económica de 300 euros destinada a sufragar una actividad conjunta elegida por los propios alumnos, buscando fomentar la cohesión del grupo tras el esfuerzo. Pero la carrera de estos escolares no termina en la geografía gallega. La victoria autonómica los clasifica directamente para la fase nacional del certamen, cuyo jurado se reúne este mismo mes de abril. Si su mapa táctil vuelve a convencer a los evaluadores, los alumnos de Campañó conseguirán el pasaporte para el Hackathon Generación INNOVA, un campus educativo en Madrid donde trabajarán codo con codo con expertos en accesibilidad para intentar que sus prototipos de empatía escolar se conviertan en soluciones reales para la calle.