Cinco peatones muertos por atropellos en Pontevedra en apenas dos meses enciende las alarmas en Tráfico

Las carreteras de la provincia de Pontevedra han sido escenario en lo que va de año de accidentes de tráfico en las que fallecieron seis personas. Y en cinco de los casos, se trataba de peatones de más de 75 años. Se trata de la cifra más alta de los últimos años en apenas dos meses, lo que ha encendido las alarmas en Tráfico, que ha decidido reforzar su campaña de prevención y el reparto de chalecos reflectantes para hacer frente a este fenómeno.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ya ha dirigido una carta a los 61 concellos de la provincia de Pontevedra para alertar de la "anormalidad estatística que supone esta cifra, que supera todos los registros anteriores". En la misiva recuerda da los alcaldes que ya hace un mes la Jefatura Provincial de Tráfico se lanzó un ofrecimiento para sumarse a la campaña de la DGT sobre seguridad vial.

Hasta ahora solo se han sumado los concellos de Vilaboa, Ribadumia, Pazos de Borbén, Covelo, Arbo y Ponteareas, por lo que ahora se reitera la oferta de unas sesiones formativas, dirigidas específicamente al colectivo de personas mayores, que comenzarán en Vilaboa el próximo día 22.

Abel Losada hace un llamamiento a la prudencia en las carreteras, tanto a laspersonass que caminan como a las que conducen, "pues esta situación anómala debe corregirse cuanto antes".

En la carta a los alcaldes, el subdelegado del Gobierno insiste en que "en lo que va de año, 2026, llevamos cinco peatones fallecidos y todos ellos mayores. Esta cifra es anormalmente alta, puesto que de los seis fallecidos hasta ahora en 2026 en las carreteras de la provincia, cinco son peatones. En todo el año pasado fueron un total de cuatro los peatones atropellados (y no todos eran mayores). Además, en el peor año de la serie histórica reciente, tuvimos un total de cinco peatones fallecidos, cifra que hemos alcanzado ya en apenas un trimestre en este 2026".

En realidad este balance de muertos se produce en apenas dos meses, del 2 de febrero al 1 de abril. En concreto, el 2 de febrero fue en la N-541 en Cerdedo Cotobade a las 8.20 horas en tramo limitado a 50 Km/h. Murió un hombre de 80 años que "cruzó sin chaleco reflectante, vestido de oscuro, cuando estaba amaneciendo y, por tanto, había poca luz natural, meteorología adversa, con lluvia intensa".

El 14 de febrero fue en Mos, en la carretera provincial EP-260. A las 12.40 horas en día despejado y buena visibilidad, una mujer de 86 años era atropellada en un paso de peatones en tramo recto y con velocidad limitada a 30 Km/h.

El 18 de marzo moría atropellada en Rodeiro una mujer de 89 años en la EP-6201. Era un "día despejado y con luz natural y la mujer irrumpió en la calzada en un tramo limitado a 50 Km/h".

El 28 de marzo, el atropello ocurría en la carretera autonómica en Vilanova de Arousa. Ocurrió a las 17.45 horas, "con buena visibilidad" y la víctima fue "una mujer de 88 años en un paso de peatones en un tramo recto".

El 1 de abril, en la PO-344 en Tomiño se producía a las 15.54 horas el atropello mortal de un hombre de 77 años, "que paseaba por el arcén yes alcanzado por un vehículo que se sale de la vía".

Losada señala que son "dos fallecidos en pasos de cebra, atropellados en carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal, con buena y mala visibilidad, con distintas limitaciones de velocidad y con infracciones viales atribuidas tanto de los peatones como a los conductores. El denominador común es la edad de las cinco personas fallecidas".

Ante este trágico balance, "desde esta Subdelegación hemos decidido dar la voz de alerta y reforzar esta campaña de la DGT recordando el ofrecimiento de la Jefatura Provincial de Tráfico y dirigirnos específicamente a las personas mayores que cruzan las carreteras".

La campaña comenzará los próximos días en Vilaboa, un concello que el año pasado tuvo dos hombres atropellados mortalmente en la N-554.

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Aquellos concellos interesados en sumarse ahora a la campaña deben ponerse en contacto con el coordinador de Educación Vial de la provincia o remitir un mail a la jefatura provincial.